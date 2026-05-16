ຂ່າວສານ ການນຳ ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຮັບຮູ້ລວມກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ 16/05/2026 ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານ ສີຈີ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ແລະ ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະຮອບຕໍ່ໄປຢູ່ເຂດ ຈູງໜານຂາຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຢູ່ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 13 – 15 ພຶດສະພາ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຢູ່ເຂດຈູງໜານຂາຍ (ພາບ:Mark Schiefelbein/REUTERS) ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສີຈີ້ນຜິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມຮັບຮູ້ລວມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັ້ນທ່ຽງຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ໃນນັ້ນ ມີເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນດາຄວາມສົນໃຈຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງ “ການພົວພັນໝັ້ນທ່ຽງທາງຍຸດທະສາດທີ່ສ້າງສັນ” ຄືເປັນກຳນົດທິດໃໝ່ໃຫ້ການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຄວາມສະຖຽນລະພາບ, ປອດໃສ ແລະ ຍືນຍົງຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ກ້າວໜ້າກວ່າໃຫ້ແກ່ໂລກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)