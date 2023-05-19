ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ເຂົ້າສຸສານໄຫວ້ອາໄລປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 133 ປີ (19 ພຶດສະພາ 1890 – 19 ພຶດສະພາ 2023), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າສຸສານ ວາງພວງມາລາ, ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ.
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຫວ້ອາໄລດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ; ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ວັນຈຽນ.
ບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ມີຕໍ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ນຳພາພັກຄອມມຸນິດ ຫວຽດນາມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ກໍໄດ້ວາງພວງມາລາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ ອະນຸສາວະລີບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຖະໜົນບັກເຊີນ.