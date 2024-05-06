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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າຄຳ​ນັບ​ສຸ​ສານ​​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ອະນຸສາວະລີນັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ບັກເຊີນ, ຮ່າໂນ້ຍ.
ຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຄຳນັບສຸສານ ໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: VGP)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 1954 – 07 ພຶດສະພາ 2024, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ອະນຸສາວະລີນັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດທີ່ຖະໜົນ ບັກເຊີນ, ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີອາໄລຫາ ມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ; ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ - ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ; ຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ -ກະຊວງຕຳຫຼວດ; ຄະນະພັກນະຄອນ, ສະພາປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ… ກໍໄດ້ວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງສະແດງຮູບຖ່າຍເອກະສານ 200 ຢ່າງທີ່ລ້ຳຄ່າຊຶ່ງໄດ້ຈັດເປັນ 4 ພາກ. ພາກທີ 1 ສຸມໃສ່ບັ້ນຮົບ ລະດູໜາວ ຕໍ່ລະດູບານໃໝ່ 1953 – 1954.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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