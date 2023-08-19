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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​​ທ່ານ​ອະ​ດີດປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕນ​ດຶກ​ທັ້ງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາ ຢູ່ ເຂດມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ອະນຸສາວາລີ ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ ຢູ່ ຕາແສງ ໝີຮ່ວາຮຶງ, ນະຄອນ ລອງຊວຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖອືງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຕຳຫຼວດແຂວງ ອານຢາງ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ (20/8/1888 – 20/8/2023), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາ ຢູ່ ເຂດມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ອະນຸສາວາລີ ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ ຢູ່ ຕາແສງ ໝີຮ່ວາຮຶງ, ນະຄອນ ລອງຊວຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ.

ຢູ່ເຂດອານຸສາວະລີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະ ໄດ້ຈູດທູບໃຕ້ທຽນຖະຫວາຍດອກໄມ້ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສູງ ແລະ ກົ້ມຫົວໄວ້ອາໄລໜຶ່ງນາທີ ເພື່ອ ອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດານັກຮົບລຸ້ນທຳອິດຂອງຂະບວນການກຳມະກອນ ແລະ ຂະບວນການປະຕິວັດກຳມະຊີບ ຫວຽດນາມ, ເພິ່ນໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຊົນຊາດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ແລະ ການປະຕິວັດສັງຄົມນິຍົມ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 78 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ (19/8/1945 - 19/8/2023), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຕຳຫຼວດແຂວງ ອານຢາງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ເພື່ອຍາດໄດ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກແພງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນ, ກຳລັງຕຳຫຼວດຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງກຳລັງປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ. ກ່ຽວກັບແນວຄິດຈິດໃຈ, ທັດສະນະ ຜູ້ໃດກໍ່ເວົ້າໄດ້ສິ່ງນັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ສິ່ງນັ້ນໃນຕົວຈິງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນແມ່ນການເສຍສະຫຼະຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບຕຳຫຼວດປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຮູບພາບທີ່ສວຍງາມຂອງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ. ເມື່ອເຫັນພະນັກງານນັກຮົບຕຳຫຼວດ ປະຊາຊົນຮູ້ສຶກມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຮັກແພງ ແລະ ອຸ່ນອຽງໃຈມອບການຮັກສາຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນັກຮົບຕຳຫຼວດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

AEM55: ຫວຽດນາມ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມອາຊຽນ

AEM55: ຫວຽດນາມ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມອາຊຽນ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ 4 ໃນຈຳນວນ 7 ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຊື່ງແມ່ນປະເທດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີນີ້ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ພິເສດແມ່ນການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາສະບັບທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ -ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວເຢີແລນ
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