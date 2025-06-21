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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ​, ລັດ​ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 100 ປ​ີ​ແຫ່ງວັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປ​ະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຫວນຄືນ ແລະ ຕີລາຄາສູງເສັ້ນທາງ 100 ປີຂອງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມເດີນທາງກັບຊົນຊາດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງວັດຖະທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/6/1925-21/6/2025)ຢ່າງສົມກຽດ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ນັກຂ່າວອາວຸໂສ, ນັກຂ່າວດີເດັ່ນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຫວນຄືນ ແລະ ຕີລາຄາສູງເສັ້ນທາງ 100 ປີຂອງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມເດີນທາງກັບຊົນຊາດ, ທ່ານນັ້ນໜັ້ກວ່າໃນສັງກາດໃໝ່, ສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອພັດທະນາສົມກັບເປັນຂອບຂະໜາດຂອງຍຸກສະໄໝ, ກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ, ກາຍເປັນພື້ນຖານສື່ມວນຊົນທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ວັດທະນະທຳມະນຸດ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ພາລະກິດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນວິວັດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຜູ້ເຮັດວຽກງານການຂ່າວສະໄໝໃໝ່ຕ້ອງຮ່ຳຮຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ ຫຼໍ່ຫຼອມທັກສະ, ສະສົມເຕັກໂນໂລຢີທັນສະໄໝ, ຕ້ອງກາຍເປັນຄືນທຸງນຳໜ້າ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃນການປະດິດແຕ່ງ, ລະດົມກຳລັງໃຈຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງອະທິດສ່ວນຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ.

ຕໍ່ໜ້າກະແສຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການແກ້ງແຍ້ງຢ່າງຂ້ຽວຂາດຂອງສື່ມວນຊົນທົ່ວໂລກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງສື່ມວນຊົນຕ້ອງປັບຕົວໂດຍໄວ, ນຳໜ້າໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງຈິນຕະນາການ, ເປັນເຈົ້າເຕັກໂນໂລຢີ, ມີວິທີການເຮັດຂ່າວ ແລະ ຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຢ່າງບຸກທະລຸ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ເລກວັກມິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສະມາຄົມສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ 2025 ຢັ້ງຢືນວ່າເວທີປາໄສສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
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