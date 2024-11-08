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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສືບ​ຕໍ່​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ Donald Trump

ພາຍຫຼັງທ່ານ Donald Trump ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ 2024, ການນຳຫຼາຍປະເທດໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນ ແລະ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບອາເມລິກາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ ຄົນໃໝ່ Donald Trump (ພາບ: Reuters)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ອວຍພອນທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ ຄົນໃໝ່ Donald Trump ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ສປຊ ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນບັນດາການພົວພັນສາກົນ. ທ່ານ Guterres ຢັ້ງຢືນວ່າ ສປຊ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືຢ່າງສ້າງສັນກັບລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຂອງ ອາເມລິກາເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງໂລກພວມປະເຊີນໜ້າ.

ຢູ່ການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ພະຈິກ, ຢູ່ປັກກິ່ງ, ທ່ານ ໜາວນິງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັກກິ່ງຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂການພົວພັນກັບ ວໍຊິງຕັນບົນພື້ນຖານການດຳລົງຊີວິດນາງໃໃນສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ Facebook ແລະ Twitter ສ່ວນຕົວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ອວຍພອນໄຊຊະນະ ຂອງທ່ານ Donald Trump ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ 2024; ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຈະສົມທົບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2025, ມາເລເຊຍ ປາດຖະໜາວ່າ ອາເມລິກາຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສວມບົດບາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າຢູ່ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໂດຍ ອາຊຽນນຳໜ້າ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ ຄົນໃໝ່ Donald Trump, ຢັ້ງຢືນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັນກັບອຳນາດການປົກຄອງຊຸດໃໝ່ຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສິງກະໂປ ແລະ ອາເມລິກາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ ທຸກປີ ແມ່ນວັນກົດໝາຍຫວຽດນາມ, ວັນເຊີດຊູລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ການສຶກສາສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.ພາຍຫລັງເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່ປະເທດຊາດ, ລະບົບກົດໝາຍຫວຽດນາມໄດ້ມີການດັດປັບບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າ. ຕໍ່ຫນ້າກາລະໂອກາດພັດທະນາໃຫມ່ຂອງປະເທດຊາດ, ເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ພວມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃຫມ່ໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫ່ລງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ.
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