ຂ່າວສານ
ການນຳບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ອວຍພອນທ່ານ Donald Trump
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ອວຍພອນທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ ຄົນໃໝ່ Donald Trump ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ສປຊ ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນບັນດາການພົວພັນສາກົນ. ທ່ານ Guterres ຢັ້ງຢືນວ່າ ສປຊ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືຢ່າງສ້າງສັນກັບລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຂອງ ອາເມລິກາເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງໂລກພວມປະເຊີນໜ້າ.
ຢູ່ການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ພະຈິກ, ຢູ່ປັກກິ່ງ, ທ່ານ ໜາວນິງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັກກິ່ງຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂການພົວພັນກັບ ວໍຊິງຕັນບົນພື້ນຖານການດຳລົງຊີວິດນາງໃໃນສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ Facebook ແລະ Twitter ສ່ວນຕົວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ອວຍພອນໄຊຊະນະ ຂອງທ່ານ Donald Trump ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ 2024; ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຈະສົມທົບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2025, ມາເລເຊຍ ປາດຖະໜາວ່າ ອາເມລິກາຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສວມບົດບາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າຢູ່ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໂດຍ ອາຊຽນນຳໜ້າ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ ຄົນໃໝ່ Donald Trump, ຢັ້ງຢືນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັນກັບອຳນາດການປົກຄອງຊຸດໃໝ່ຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສິງກະໂປ ແລະ ອາເມລິກາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.