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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ການນຳບັນດາປະເທດ ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານສຳຄັນເຊິ່ງ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
  (ພາບປະກອບ: VOV)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (2/9/1945 - 2/9/2023), ການນຳບັນດາປະເທດ: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ, ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ, ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດ ກູບາ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີ, ສາທາລະນະລັດ ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ ແລະ ສານອວຍພອນມາຍັງການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.

ໃນຈົດໝາຍ ແລະ ໂທລະເລກອວຍພອນສະບັບຕ່າງໆ, ການນຳບັນດາປະເທດ ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານສຳຄັນເຊິ່ງ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຈີນ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະກ້າວເດີນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນເສັ້ນທາງຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ສະແດງຄວາມລໍຄອຍການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ມິ​ດ​ຕະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່ ທ່ານ​ຫົວ​ໜ້າສະ​ຖານ​ກົງ​ສູນ​ໃຫຍ່ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ປາກ​ເຊ

ລາວ ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ມິ​ດ​ຕະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່ ທ່ານ​ຫົວ​ໜ້າສະ​ຖານ​ກົງ​ສູນ​ໃຫຍ່ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ປາກ​ເຊ

ທ່ານ ຫງວຽນວັນຈູງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງໄດ້ຮັບລາງວັນອັນສູງສົ່ງກົງກັບໂອກາດວັນຊາດ ຫວຽດນາມນັ້ນ ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ພ້ອມທັງເປັນແຫຼ່ງກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບພາລະກອນ, ພະນັກງານສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນ ປາກເຊ.
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