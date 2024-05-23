ຂ່າວສານ
ການນຳບັນດາປະເທດສົ່ງສານ, ຈົດໝາຍອວຍພອນປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານມີຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີງາມຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຖືການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮັກສາການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ນຳພາການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຈີນ - ຫວຽດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.
ກະສັດ ກຳປູເຈຍ Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ແລະ ອວຍພອນທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງທ່ານປະທານປະເທດ, ຫວຽດນາມ ຈະຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ຮັກສາບົດບາດສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.