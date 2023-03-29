ຂ່າວສານ
ການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອນຮັບປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມີນາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ, ປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຢັ້ງຢືນວ່າ: ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງຂະນົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ.
ສ່ວນທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທຳສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສ້າງກົດໝາຍ, ຕິດຕາມກວດກາຍຸຕິທຳ; ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລາວ ຍາມໃດກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດ, ພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເລະ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານຄຳແພງ ວິລະພັນ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂອງພົນລະເມືອງ.