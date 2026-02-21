ຂ່າວສານ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ດັກລັກ ມີຄວາມຟົດຟື້ນໃນຊຸມວັນຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ປີ ມະເມຍ 21/02/2026 ໃນວັນທີໜຶ່ງປີມະເມຍ, ຢູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດຊຸມຊົນ ກໍຕາມ, ຢູ່ຕາແສງ ເຕິນອານ, ແຂວງດັກລັກ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລະຫຼິນບັນເທິງລະດູບານໃໝ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນມ່ວນຊືນ. ເຂດທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດຢູ່ດັກລັກ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນໂອກາດບຸນເຕັດປະຈຳຊາດປະມະເມຍ (ພາບ: VOV)ໃນຊຸມວັນຕົ້ນປີມະເມຍ 2026, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳໃນບໍລິເວນແຂວງ ດັກລັກເພີ່ມຂຶ້ນ. ດິນຟ້າອາກາດມີຄວາມສະດວກດີ, ທິວທັດທຳມະຊາດສວຍສົດງົດງາມ ພ້ອມກັບຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ, ການເຄື່ອນໄຫວລົງຕົວຈິງ ໄດ້ເຮັດໃໝ່ ເຊິ່ງສ້າງກຳລັງດຶງດູດສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ໃນວັນທີໜຶ່ງປີມະເມຍ, ຢູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດຊຸມຊົນ ກໍຕາມ, ຢູ່ຕາແສງ ເຕິນອານ, ແຂວງດັກລັກ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລະຫຼິນບັນເທິງລະດູບານໃໝ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນມ່ວນຊືນຄື: ເດັດເອົາຍາດໄມ້ເປັນໂລກລາບຍານຕົ້ນປີ, ສະແດງການຕີຄ້ອງ, ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ, ພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)