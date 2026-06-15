ຂ່າວສານ ການທູດສະພາແຫ່ງຊາດຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດກັບການທູດພັກ, ການທູດລັດ ແລະ ການທູດປະຊາຊົນ 15/06/2026 ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຮຽກຮ້ອງວ່າວຽກງານປະສານສົມທົບຕ້ອງໄດ້ຕປະບິດໂດຍໄວ, ຈາກໄກ, ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນຄົ້ນຄ້ວາ, ຄາດຄະເນ ແລະ ເປັນເສນາທິການແຜນນະໂຍບາຍ, ແທນທີ່ແກ້ໄຂວຽກງານເມື່ອເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV) ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽກນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບໃນວຽກງານເປັນເສນາທິການ, ຮັບໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ຍົກໃຫ້ເຫັນທິດທາງຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ສາມອົງການ, ໜຶ່ງເປົ້າໝາຍ: ເປັນເສນາທິການ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ”, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຮຽກຮ້ອງວ່າວຽກງານປະສານສົມທົບຕ້ອງໄດ້ຕປະບິດໂດຍໄວ, ຈາກໄກ, ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນຄົ້ນຄ້ວາ, ຄາດຄະເນ ແລະ ເປັນເສນາທິການແຜນນະໂຍບາຍ, ແທນທີ່ແກ້ໄຂວຽກງານເມື່ອເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນສະເໜີບັນດາອົງການມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງຂອງວຽກງານການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນສະພາບການສັງລວມຂອງການຕ່າງປະເທດຢ່າງຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝຂອງປະເທດຊາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)