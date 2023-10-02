ຂ່າວສານ
ການຖະແຫຼງຂ່າວລັດຖະບານນັດສາມັນ: ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານໄດ້ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວລັດຖະບານນັດສາມັນປະຈຳເດືອນກັນຍາ 2023. ການຖະແຫຼງຂ່າວໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງວາລະປະຊຸມລັດຖະບານນັດສາມັນປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2023 ແລະ ກອງປະຊຸມທາງໄກລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເຈິ່ນວັນເຊີນ, ໂຄສົກລັດຖະບານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລັດຖະບານ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແກ່ການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ສຸມໃສ່ໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳ, ຈຸດສຸມແມ່ນ ອຸດສາກະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ປະດິດສ້າງ, ຍູ້ແຮງການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເພີ່ມທະວີການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ລັດຖະບານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເລືອກເອົາແຜນການເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດໃນປີນີ້ ແມ່ນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວປີ ບັນລຸລະດັບປະມານ 6%, ໄຕມາດທີ IV ຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ 10,6% ເພື່ອສືບຕໍ່ສຸຊົນບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສູງທີ່ສຸດທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນທົ່ວປີ.
ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ໂອກາດພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳຂອງ ຫວຽດນາມ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ກໍ່ຄືການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ ຜ່ານມາ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປີດໂອກາດຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນມີ ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ເຄິ່ງຊັກນຳ.