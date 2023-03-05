ຂ່າວສານ
ການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງລັດຖະບານເດືອນກຸມພາ 2023: ລັດຖະບານຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງສິນເຊື່ອກ່ຽວກັບເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໂດຍໄວ
ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊື່ອ 120.000 ຕື້ດົ່ງ ໃຫ້ການກູ້ຢຶມ ເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ ແລະ ເຮືອນຢູ່ຂອງກຳມະກອນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບ້ວງເງິນສິນເຊື່ອນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນປີນີ້ຢ່າງທັນທີ. ອັດຕາດອກເບ້ຍຕຳກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບອັດຕາດອກເບ້ຍສະເລ່ຍຂອງບັນດາທະນາຄານການຄ້າ ປະມານ 1,5 – 2%. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນທີ 2 ມີນາ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະສົມທົບກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງສິນເຊື່ອ 120.000 ຕື້ດົ່ງ ໃນເວລາໄວທີ່ສຸດ.
ແລະກໍ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພວມຕັ້ງໜ້າພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ເພື່ອມີວິທີການແກ້ໄຂໃນການຊື້ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຢຸກຢາ, ຮັບປະກັນການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.