ຂ່າວສານ ການຊຳລະບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດແມ່ນ ທ່າອ່ຽງຊົມໃຊ້ຂອງຍຸກສະໄໝ 20/10/2025 ງານ Festival “ຄລິກຈຸດໜຶ່ງ - ນັບແສນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ” ແມ່ນເຫດການຈຸດສຸມຂອງຍຸດທະສາດວັນບັດ ຫວຽດນາມ 2025 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ເຂົ້າຮ່ວມງານ Festival “ຄລິກຈຸດໜຶ່ງ - ນັບແສນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ” (ພາບ: VGP)ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນງານບູນທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເວທີປາໄສໃຫ້ແກ່ບັນດາການນຳ, ນັກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ເຫັນໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນຂອງຂະແໜງທະນາຄານ, ຂະແໜງການເງິນ ໃນວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ຮູບແບບຊຳລະບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ ແມ່ນທ່າອ່ຽງຊົມໃຊ້ຂອງຍຸກສະໄໝ, ແມ່ນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທາງສັງຄົມຕໍ່ການຊຳລະດ້ວຍບັດ, ຊຳລະດີຈີຕອນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າວັນບັດຊຳລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການເງິນຮອບດ້ານແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 80% ຜູ້ເຕີບໂຫຍ່ມີບັນຊີຊຳລະບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ, ເຕີບໂຕ 20 – 25%/ປີ. ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະປະຕິບັດການຫັນເປົ້າໝາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວທັນສະໄໝ, ປອດໄພ, ວັດທະນາຖາວອນ, ຍືນຍົງໃນສັງກາດໃໝ່ໂດຍໄວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)