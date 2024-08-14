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ຂ່າວສານ

ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ - ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຕາມບົດລາຍງານຂອງສະມາຄົມການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັບການການພັດທະນາຢ່າງແຮງດ້ວຍກາ
ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: VOV)

ການພັດທະນາບັນດາ ຕະຫຼາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ພວມສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ມີໜ້າໃນທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດໂດຍຫຼາຍຄົນຍົກອອກມາຢູ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ - ກາລະໂອກາດ, ກຳລັງໜູນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ”, ໂດຍປະຕູຖານຂໍ້ມູນ ລັດຖະບານຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ຕາມບົດລາຍງານຂອງສະມາຄົມການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັບການການພັດທະນາຢ່າງແຮງດ້ວຍການຄາດຄະເນຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕຂອງຂົງເຂດນີ້ໃນປີ 2023 ແມ່ນສູງກ່ວາ 25%, ລາຍຮັບບັນລຸ 25 ຕື້USD. ທ່ານ ເຈິ່ນມິງຕວັນ, ຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລໝົດປີ 2023, ຂົງເຂດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ໄດ້ປະກອບສວ່ນປະມານ 15% - 17% ໃນຍອດມູນຄ່າຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄ້າເອລັກໂຕນິກ ພວມກາຍເປັນທ່າອ່ຽງໃຫຍ່. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພື້ນທີ່ສຳລັບການພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກຢູ່ ຫວຽດນາມ ອາດຈະບັນລຸລະດັບປານກາງຂອງໂລກ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເຊິ່ງສົມທົບໂດຍກົງແມ່ນ ກົມການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍລາຍການຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຄອບຄົວ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ໄດ້ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນຳສິນຄ້າລົງຂາຍທາງອິນເຕີເນັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ, ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ 2 2, ປຶ​ກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ 2 ຝ່າຍ

ຈີນ, ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ 2 + 2, ປຶ​ກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ 2 ຝ່າຍ

ວັນທີ 13 ສິງຫາ, ຈີນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ເລີ່ມປະຕິບັດກົນໄກສົນທະນາ 2 + 2 ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສອງປະເທດ ດ້ວຍກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.
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