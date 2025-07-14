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ຂ່າວສານ

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ໄລ່ລວມໃນ 3 ວັນຜ່ານມາ, ບັນດາການບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 163 ຄົນເສຍຊີວິດ, ກວ່າ 300 ຄົນຖືກບາດເຈັບ.
  ບັນດາການບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໃສ່ເຂດ ກາຊາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 20 ຄົນເສຍຊີວິດ (ພາບ: REUTERS/Amir Cohen)  

ໃນສະພາບບັນດາການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໃໝ່ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ຂະບວນການ ຮາມາດສ ພວມຢືນຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງລົ້ມລະບາຍ, ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເຂດນີ້.

ຕາມບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວດ້ານສາທາລະນະສຸກ ປາແລັດສະຕິນ ແລ້ວ, ບັນດາການບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໃສ່ເຂດ ກາຊາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 20 ຄົນເສຍຊີວິດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມັນຊົນ. ໄລ່ລວມໃນ 3 ວັນຜ່ານມາ, ບັນດາການບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 163 ຄົນເສຍຊີວິດ, ກວ່າ 300 ຄົນຖືກບາດເຈັບ. ຜູ້ເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມັນຊົນ, ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ.

ໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກອງປະຊຸມສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂມາດຕະການ 2 ລັດໃຫ້ແກ່ບັນຫາ ອິດສະຣາແອັນ - ປາແລັດສະຕິນ, ໂດຍ ຊະອຸດິ ອາຣັບບີ ແລະ ຝລັ່ງ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 28 – 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ນິວຢອກ. ກອງປະຊຸມມຸ່ງໄປເຖິງການປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການ 2 ລັດ, ຢຸດຕິການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວເປັນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNESCO ຮັບ​ຮອງກຸ່ມ​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ແລະ ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ ອຽນ​ຕື໋ - ຫວິງ​ງຽມ​, ກົນ​ເຊີນ, ກຽບ​ບາກ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນ​ະ​ທຳ​ໂລກ

UNESCO ຮັບ​ຮອງກຸ່ມ​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ແລະ ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ ອຽນ​ຕື໋ - ຫວິງ​ງຽມ​, ກົນ​ເຊີນ, ກຽບ​ບາກ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນ​ະ​ທຳ​ໂລກ

ກຸ່ມເຂດອະນຸສອນສະຖານ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ ອຽນຕື - ຫວິງງຽມ, ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ນອນຢູ່ບັນດາແຂວງ ກວາງນິງ, ບັກນິງ ແລະ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ດ້ວຍຖືເອົາສາສະໜາພຸດ ນິກາຍ ຈຸກເລີມ ເປັນແກ່ນສານ - ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ XIII ໂດຍບັນດາເຈົ້າຊີວິດຂອງລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ.
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