ຂ່າວສານ
ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາກອງທຶນການລົງທຶນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເພື່ອເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 78 ແລະ ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ແລະ ເຮັດວຽກກັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດນາໆຊາດ ແລະ ກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານການເງິນ ແຖວໜ້າຂອງ ອາເມລິກາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ພ້ອມກັນຍົກລະດັບເປັນ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເປີດກາລະໂອກາດໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງປະກອບການລົງທຶນ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດ້ານການຄ້າ ແລະ ລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກ່ວາ.
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ກອງທຶນການລົງທຶນ, ອົງການບໍລິຫານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການ, ການກຳນົດທິດເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການດຶງດູດແຫຼ່ງການເງິນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສູນການເງິນ.