Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການໂອ້ລົມສົນທະນາ “70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ” ຢູ່ ອິດສະຣາແອັນ

ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ຢູ່ບັນດາປະເທດຊີກໂລກໃຕ້ ຕ້ານຄືນລັດທິຈັກກະພັດ ແລະ ລ່າເມືອງຂຶ້ນ ເພື່ອຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ.
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ແທນອາວີບ, ປະເທດ ອິດສະຣາແອັນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (1954 – 2024), ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາການຕ່າງປະເທດ ອາຣັບ, ນັກຮຽນຮູ້, ນັກປັນຍາຊົນປະເທດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ພະນັກງານບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອັນ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍສາກົນ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Joni Asi ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລ Nablus (ຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳ ຈໍແດນ) ຢືນຢັນວ່າ, ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ຢູ່ບັນດາປະເທດຊີກໂລກໃຕ້ ຕ້ານຄືນລັດທິຈັກກະພັດ ແລະ ລ່າເມືອງຂຶ້ນ ເພື່ອຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ.

ກໍ່ມີຂໍ້ສັງເກດເຊັ່ນດຽວກັນ, ທ່ານ Khaled Khalafe, ປະທານສະພາການຕ່າງປະເທດ ອາຣັບ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອັນ, ຖືວ່າ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ປີ 1954 ແມ່ນໝາກຜົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ນຳມາໃຫ້ບັນດາປະເທດອື່ນບົດຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄີໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ, ປະກອບສ່ວນຢຸດຕິລະບອບລ່າເມືອງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງປະຊຸມຈະສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ໃນການຜະລິດຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງ ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງເຂດໄຕງວຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄຕງວຽນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຕາມຂອບຂະໜາດເປັນມືອາຊີບ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top