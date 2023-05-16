ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຢູ່ ໄທ: ພັກກ້າວໄກ (MFP) ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ
ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງໄທ (EC) ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານນັບບັດ ແລະ ປະກາດໄຊຊະນະຂອງພັກກ້າວໄກ (MFP) ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ.
ທ່ານ ອິດທິພອນ ບຸນປຣະຄອງ, ປະທານ EC ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພັກ MFP ຍາດໄດ້ຈຳນວນ 152 ທີ່ນັ່ງຢູ່ສະພາຕ່ຳ (ເຊິ່ງລວມມີ 113 ທີ່ນັ່ງສະມາຊິກລັດຖະສະພາຕາມເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ 39 ທີ່ນັ່ງສະມາຊິກລັດຖະສະພາຕາມບັນຊີລາຍຊື່ພັກ). ພັກເພື່ອໄທ ຢຶ່ນອັນດັບທີສອງດ້ວຍຈຳນວນ 141 ທີ່ນັ່ງ; ພັກພູມໃຈ ໄທ ຢຶ່ນອັນດັບທີ 3 ດ້ວຍຈຳນວນ 70 ທີ່ນັ່ງ. ສ່ວນພັກ UTN ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຢຶ່ນອັນດັບທີ 5 ດ້ວຍຈຳນວນ 36 ທີ່ນັ່ງ.
ພາຍຫຼັງໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ປະກາດແລ້ວ, ການນຳພັກ MFP ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານຈະຊອກຫາວິທີສ້າງ ສຳພັນທະມິດ 6 ຝ່າຍ, ໃນນັ້ນຈະລວມມີພັກເພື່ອ ໄທ.