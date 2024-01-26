Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການເຈລະຈາ CEPA ຫວຽດນາມ - UEA ສິ້ນສຸດໂດຍໄວ ເພື່ອຍົກລະດັບການພົວພັນການຄ້າ

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ UAE ພິຈາລະນາ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະວິສາຫະກິດ, ສົມທົບກັນຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ.
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ທ່ານ Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ລັດຖະມົນຕີ ຮັບຜິດຊອບການຄ້າສາກົນ, ກະຊວງເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE), ທີ່ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ສອງຝ່າຍຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໝາກຜົນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຍູ້ໄວວິວັດການເຈລະຈາສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE (CEPA ຫວຽດນາມ - UAE); ປຶກສາຫາລື ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາມາດຕະການກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນເຊິ່ງທັງສອງຝ່າຍຍັງມີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ UAE ພິຈາລະນາ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະວິສາຫະກິດ, ສົມທົບກັນຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ, ພິເສດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ logistics; ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງວິສາຫະກິດ UAE ຄົ້ນຄ້ວາ, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບາງຂົງເຂດເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຄ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ian Frew, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດບົນພື້ນຖານເຮັດໃໝ່ບັນດາລະບົບການສະໜອງເກົ່າ ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top