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ຂ່າວສານ

ການເຈລະຈານິວເຄຼຍ ອາເມລິກ - ອີຣານ ມີບາດກ້າວຄືບໜ້າ

ທັງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ລ້ວນແຕ່ຍົກອອກການຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຈລະຈາ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ແລະ ທູດພິເສດ ອາເມລິກາ Steve Witkoff (ພາບ: SABA)
ສິ້ນສຸດຮອບເຈລະຈາທີ 2 ຢູ່ ໂຣມ, ປະເທດ ອີຕາລີ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ເມສາ, ທັງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ລ້ວນແຕ່ຍົກອອກການຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຈລະຈາ. ຕາມສື່ມວນຊົນ ອິດສະຣາແອັນ ແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ທ່ານໜຶ່ງຢືນຢັນວ່າ, ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບາດກ້າວຄືບໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ທີ່ການເຈລະຈາແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນແຫ່ງລັດ ອີຣານ ກໍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ແລະ ທູດພິເສດ ອາເມລິກາ Steve Witkoff ຢູ່ ໂຣມ ດຳເນີນໄປໃນບັນຍາກາດສ້າງສັນ ແລະ ເປີດອົກເປີດໃຈ. ສິ້ນສຸດການປຶກສາຫລື, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຈັດຮອບປຶກສາຫາລືຕໍ່ໄປຢູ່ Oman ໃນທ້າຍອາທິດຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ເມື່ອເດືອນເມສາ ວຽນມາ, ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງຊຸມວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ໄລຍະພຸດທະສັກກະລາດ, ປະຊາຄົມນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍພາກັນກະກຽມຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ປີ 2025, ບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2568 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຕົ້າໂຮມກັນຈັດງານບຸນ ແລະ ເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຢູ່ທາງບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີກະຕຸກຊຸກຍູ້ກັນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ອີກດ້ວຍ.
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