ຂ່າວສານ ການເຈລະຈານິວເຄຼຍ ອາເມລິກ - ອີຣານ ມີບາດກ້າວຄືບໜ້າ 21/04/2025 ທັງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ລ້ວນແຕ່ຍົກອອກການຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຈລະຈາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ແລະ ທູດພິເສດ ອາເມລິກາ Steve Witkoff (ພາບ: SABA)ສິ້ນສຸດຮອບເຈລະຈາທີ 2 ຢູ່ ໂຣມ, ປະເທດ ອີຕາລີ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ເມສາ, ທັງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ລ້ວນແຕ່ຍົກອອກການຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຈລະຈາ. ຕາມສື່ມວນຊົນ ອິດສະຣາແອັນ ແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ທ່ານໜຶ່ງຢືນຢັນວ່າ, ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບາດກ້າວຄືບໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ທີ່ການເຈລະຈາແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນແຫ່ງລັດ ອີຣານ ກໍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ແລະ ທູດພິເສດ ອາເມລິກາ Steve Witkoff ຢູ່ ໂຣມ ດຳເນີນໄປໃນບັນຍາກາດສ້າງສັນ ແລະ ເປີດອົກເປີດໃຈ. ສິ້ນສຸດການປຶກສາຫລື, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຈັດຮອບປຶກສາຫາລືຕໍ່ໄປຢູ່ Oman ໃນທ້າຍອາທິດຈະມາເຖິງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)