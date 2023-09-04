ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ພາບພົດຂອງທຸງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສາຍໃນຈອມທາດ Namsan ແລະ ສຳນັກງານອົງການຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ, ປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ ແຕ່ເວລາ 19 ໂມງ 30 ນາທີ - 23 ໂມງ 00, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 78 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (2/9/1945 – 2/9/2023). ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ ໄດ້ສາຍຮູບພາບຂອງທຸງແດງດາວເຫຼືອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດ ຫວຽດນາມ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ ເກົາຫຼີ ຫງວຽນຫວູຕຸ່ງ ແລ້ວ, ເຫດການນີ້ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສເກົາຫຼີ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ສ ເກົາຫຼີ ໃນສະພາບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທູດສອງປະເທດ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຢູ່ ລາຮາວານ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ໄດ້ຈັດພິທີອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ສວນສາທາລະນະໃສ່ຊື່ເພີ່ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລາຮາວານ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານ ເລແທັງຕຸ່ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງຄວາມໝາຍຂອງເຫດການປະຫວັດສາດວັນທີ 2 ກັນຍາ 1945 ສຳລັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ອ່ານຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດ, ເປີດໄລຍະໃໝ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດຊາດ.
ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ, ສະມາຄົມວັດທະນະທຳ - ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສ. ເຊັກໂກ ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຮູບແບບວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ຮັບຮອງເອົາ. ລາຍການເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຈຸດຍອດຢ້ຽມຂອງບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸໂດຍ UNESCO ເຊີດຊູ, ຄື: ກວານເຫາະບັກນິງ, ຂັບຊວານ ຝູເທາະ, ຂັບ ວີ້ຢ້ຳ ເງະຕິ້ງ...