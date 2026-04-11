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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນທີ່ງານບຸນປີໃໝ່ບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ

ງານບຸນປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຈຳປີ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດໃນ ອາຊຽນ
  ງານບຸນປະເພນີ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາ, ຢູ່ວັດ ໂຝມິງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ (HUFO) ໄດ້ສົມທົບຄະນະພຸດທະສາສະໜາສາກົນ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ຈັດຕັ້ງງານບຸນ Chol Chhnam Thmey ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ບຸນປີໃໝ່ຂອງ ລາວ, ບຸນສົງການ ຂອງ ໄທ.

ງານບຸນປະເພນີ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຈຳປີ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ​ລະ​ຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດໃນ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອງຄຽງໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ເວົ້າສະເພາະ ກັບບັນດາປະເທດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັນທີ 12 ເມສາ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ກໍ່ຈະຈັັດຕັ້ງງານ​ບຸນ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກິ​ລາ​ງານ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່ ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ ປີ 2026 ສະ​ຫງວນ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ແລະ​ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ ທີ່​ພວມ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ, ຮ່ຳ​ຮຽ​ນ, ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈິນຕະນາການການຕ່າງປະເທດໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ
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