Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ

ພັກ, ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດສ່ວນ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງຊາດ.

ພັກ, ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດສ່ວນ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງຊາດ.

   

ພິທີມອບເງິນກໍ່ສ້າງເຮືອນ 20 ຫຼັງໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ເງະອານ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ, ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ, ແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນປະເທດຊາດຈາລຶກບຸນຄຸນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ພັກ, ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດສ່ວນ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງຊາດ.

        “ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ, ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕໍ່ວຽກງານຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ. ສືບຕໍ່ກວດກາ, ສະເໜີ, ເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງລະບົບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ ໃຫ້ໄດ້ ຫຼື ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງວົງຄະນະຍາດຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ຢູ່ອາໄສ.”

        ແລະກໍ່ທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ມອບເງິນກໍ່ສ້າງເຮືອນ 20 ຫຼັງໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ກົນດາວ - ບົດເພງວິລະຊົນດັງກ້ອງກັງວາງຕະຫລອດໄປ

ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ “ກົນດາວ - ບົດເພງວິລະຊົນດັງກ້ອງກັງວາງຕະຫລອດໄປ”

ລາຍການແກ່ຍາວເປັນເວລາ 120 ນາທີ, ໄດ້ລວບລວມໄລຍະທາງປະວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນ 160 ປີຜ່ານມາຂອງ ກົນດາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top