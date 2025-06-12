ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢູ່ ຝລັ່ງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ຝລັ່ງ Gérard Larcher, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສະພາສູງ ຝລັ່ງ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ກໍຄືເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ຝລັ່ງ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ອີຢູ - ຫວຽດນາມ (EVIPA). 2 ຝ່າຍເຫັນດີຍູ້ແຮງການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໃນນັ້ນມີການຮັກສາສັນຕິພາບ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ພະລັງງານ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດວັກຊິນ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຝລັ່ງ Yael Braun-Pivet, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ຝລັ່ງ ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຢ່າງລະອຽດ, ມີບັນດາໂຄງການຖືລັກສະນະເປັນສັນຍາລັກ, ຄື: ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານໃໝ່, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວັດທະນະທຳ - ສິລະປະ…
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຝລັ່ງ Francois Bayrou, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ ຝລັ່ງ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ, ຄື: ການບິນອະວະກາດ, ຄົມມະນາຄົມເຂດຕົວເມືອງ, ພະລັງງານນິວເຄຼຍ, ເຕັກໂນໂລຊີຜະລິດ… ສິ້ນສຸດການພົບປະເຈລະຈາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມ ແລະ ມອບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ດ້ານທໍລະນີໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ.