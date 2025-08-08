Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການສົນທະນາຊາຍແດນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ: ໂອກາດເປີດສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງ

ກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນດຽວກັນກໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 3 ປະເທດແມ່ນ: ອາເມລິກາ, ຈີນ ແລະ ມາເລເຊຍ ດ້ວຍຖານະເປັນປະເທດສັງເກດການ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ໄທ (ພາບ: ລັດຖະບານໄທ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 07 ສິງຫາ, ລັດຖະບານ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຄະນະຜູ້ແທນ ໄທ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ນັດທະພົນ ນາດພະນິດ, ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄທ ນຳໜ້າ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກັບ ກຳປູເຈຍ.

        ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນເອກ ນັດທະພົນ ນາດພະນິດ ຢືນຢັນວ່າ, ການສົນທະນາຂັ້ນຄະນະເລຂາທິການລະຫວ່າງ 2 ປະເທດທີ່ຈັດຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານັ້ນກໍ່ບັນລຸໄດ້ຮ່າງຂໍ້ສະເໜີຮ່ວມ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີຜ່ານ 3 ລະດັບການຮ່ວມມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຈຸດປະກາຍທວັນ​ໄຟແຫ່ງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ ແລະ ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ຈຸດປະກາຍທວັນ​ໄຟແຫ່ງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ ແລະ ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ວັນທີ 6 ສິງຫາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫ່ຍພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ແທນ 80 ທ່ານ ຕາງໜ້າໃຫ້ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ (19/8/1945 -19/8/2025) ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ (2/9/1945 - 2/9/2025. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ ຕ້ອງຈຸດປະກາຍທວັນໄຟແຫ່ງພູມປັນຍາ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງໃນສັງກາດໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບຶນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງ, ມຸ່ງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.
