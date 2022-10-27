ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ຄວາມສຳຄັນ” ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ພາຍຫຼັງແຈ້ງຂ່າວວ່າທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍສື່ມວນຊົນສອງປະເທດປະກາດນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ໃນບົດຂຽນເອົາລົງເມື່ອວັນທີ 26 ຕຸລາ, ໜັງສືພິມ ກວານຈ໋ຽວ, ກະບອກສຽງຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຈະແມ່ນການນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມປະເທດນີ້ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພາຍຫຼັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຍຸການທີ 3. ບົດຂຽນໄດ້ຄັດສະເໜີການຕີລາຄາຂອງທ່ານນາງ ຟານເຈີເຫຼືອ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາສະຖາບັນລັດທິມັກຊິດ, ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ຈີນ, ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ລັກສະນະພິເສດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ” ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ “ໄດ້ລື່ນກາຍການພົວພັນສອງຝ່າຍຕາມຄວາມໝາຍປົກກະຕິ, ເຊິ່ງມັນມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດສຳຄັນ”.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ ເກືອຫົງແລງ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ ອາຊຽນ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າຈວາງ ກວາງສີ, ກໍ່ມີບົດໄຈ້ແຍກເອົາລົງໃນ ໜັງສືພິມ ກວານຈ໋ຽວ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນນີ້ 5 ປີ, ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIX ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ສິ້ນສຸດລົງນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີຈີ້ນຜິງ ໄດ້ເລືອກເອົາ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງຕົນ. ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ແກ່ມູນເຊື້ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ກໍ່ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ການພົວພັນຈີນ - ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍຕາມຄວາມໝາຍປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍຸດທະສາດ”.