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ຂ່າວສານ

ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ຄວາມສຳຄັນ” ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ

ໃນບົດຂຽນເອົາລົງເມື່ອວັນທີ 26 ຕຸລາ, ໜັງສືພິມ ກວານຈ໋ຽວ, ກະບອກສຽງຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຈະແມ່ນການນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມປະເທດນີ້ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ
  (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)  

ພາຍຫຼັງແຈ້ງຂ່າວວ່າທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍສື່ມວນຊົນສອງປະເທດປະກາດນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

ໃນບົດຂຽນເອົາລົງເມື່ອວັນທີ 26 ຕຸລາ, ໜັງສືພິມ ກວານຈ໋ຽວ, ກະບອກສຽງຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຈະແມ່ນການນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມປະເທດນີ້ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພາຍຫຼັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຍຸການທີ 3. ບົດຂຽນໄດ້ຄັດສະເໜີການຕີລາຄາຂອງທ່ານນາງ ຟານເຈີເຫຼືອ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາສະຖາບັນລັດທິມັກຊິດ, ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ຈີນ, ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ລັກສະນະພິເສດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ” ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ “ໄດ້ລື່ນກາຍການພົວພັນສອງຝ່າຍຕາມຄວາມໝາຍປົກກະຕິ, ເຊິ່ງມັນມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດສຳຄັນ”.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ ເກືອຫົງແລງ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ ອາຊຽນ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າຈວາງ ກວາງສີ, ກໍ່ມີບົດໄຈ້ແຍກເອົາລົງໃນ ໜັງສືພິມ ກວານຈ໋ຽວ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນນີ້ 5 ປີ, ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIX ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ສິ້ນສຸດລົງນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີຈີ້ນຜິງ ໄດ້ເລືອກເອົາ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງຕົນ. ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ແກ່ມູນເຊື້ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ກໍ່ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ການພົວພັນຈີນ - ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍຕາມຄວາມໝາຍປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍຸດທະສາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ມິດ​ຕະ​ພາບຂອງ​ລັດ ລາວ ໃຫ້​ແກ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສ້າງ​ຄູ - ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທ໊າຍງວຽນ

ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ມິດ​ຕະ​ພາບຂອງ​ລັດ ລາວ ໃຫ້​ແກ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສ້າງ​ຄູ - ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທ໊າຍງວຽນ

ນັບແຕ່ປີ 2015 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ - ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ໊າຍງວຽນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ນັກສຶກສາລາວເກືອບ 1000 ຄົນ.
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