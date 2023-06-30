ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງເວທີປາໄສ ເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢ່າງຈົບງາມ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ລະອຽດຄື, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ, ສ້າງພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອຍູ້ແຮງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃນສະພາບການໃໝ່.
ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດທາງລົດໄຟ, ທາງບົກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ່ານຊາຍແດນ, ຍົກສູງປະສິດທິພາຍການຈາລະຈອນ, ຮັກສາການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າໃຫ້ສະດວກ, ຮັບປະກັນລະບົບການຜະລິດ ແລະ ລະບົບການສະໜອງ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີຈະຟື້ນຟູບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ພົບປະແລກປ່ຽນນັກປັນຍາຊົນມິດຕະພາບ, ພົບປະກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຈີນຫຼາຍຢ່າງ…
ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ປີນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ WEF. ເລື່ອງສອງຝ່າຍລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MoU) ໄລຍະ 2023 – 2026 ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນໄລຍະໃໝ່. ການພົບປະຄັ້ງຕ່າງໆຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບການນຳບັນດາປະເທດທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ມົງໂກນ, ນິວຊີແລນ, ບາກບາດິດ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຄື: ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ… ເລື່ອງຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຢ່າງເປີດອົກເປີດໃຈກັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງສານເຖິງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບບັນດາຜົນສຳເລັດ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ການກຳນົດທິດພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ.