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ຂ່າວສານ

ການມອບ​ລາງວັນ​ບົດ​ປະ​ພັນ​ວັນ​ນະ​ຄະ​ດີກ່ຽວ​ກັບ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບ ແລະ ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ບົດປະພັນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນການເສັງຂຽນບົດປະພັນວັນນະຄະດີ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2022.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບ ແລະ ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ບົດປະພັນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນການເສັງຂຽນບົດປະພັນວັນນະຄະດີ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2022. 

   

ພິທີສະຫຼຸບ ແລະ ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ບົດປະພັນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນການເສັງຂຽນບົດປະພັນວັນນະຄະດີ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2022

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ລາວ ກ່ຽວກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ  ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022 ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າໃນການເສັງຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສ່ອງແສງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ, ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ອ້າຍຮ້ອງ ນັບແຕ່ປາງສົງຄາມຕ້ານສັດຕູໂຕດຽວກັນ ຕະຫຼອດຮອດໄລຍະປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນວັນນີ້. ບັນດາຜົນງານໄດ້ປະພັນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານທາງດ້ານປະຫວັດສາດຕົວຈິງທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ.

        ທີ່ພິທີ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບລາງວັນທີໜຶ່ງ 2 ລາງວັນ, ລາງວັນທີສອງ 4 ລາງວັນ ພ້ອມດ້ວຍລາງວັນທີສາມ ແລະ ລາງວັນຊົມເຊີຍຫຼາຍລາງວັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​, ວຽກ​ງານ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າ​ການ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ

ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​, ວຽກ​ງານ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າ​ການ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່ຄົບຮອບ 30 ປີ ແລະ ການມອບ - ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງ.
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