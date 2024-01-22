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ຂ່າວສານ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ ສືບຕໍ່ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ

ການຢ້ຽມຢາມດຳເນີນໄປໃນສະພາບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍພວມສືບຕໍ່ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ ຫວູກວາງມິງ (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ແລະ ພັນລະຍາ Elke Büdenbender ຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 23-24 ມັງກອນ ຈະມາເຖິງ.

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ ຫວູກວາງມິງ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມດຳເນີນໄປໃນສະພາບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍພວມສືບຕໍ່ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍກວ່າ, ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Frank-Walter Steinmeier ໃນປີ 2024 ແລະ ກໍ່ແມ່ນການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນປີ 2024.

ຕາມແຜນການ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Frank-Walter Steinmeier ຈະພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ບົນພື້ນຖານບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈໃນເວທີສາກົນ. ເນື້ອໃນຈຸດສຸມຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ໃນຂະນະທີ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Frank-Walter Steinmeier ແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ເຢຍລະມັນ ທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ເນັ້ນໜັກ ຄວາມສາມັກຄີ ໃນໂລກຖືກແບ່ງແຍກ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ເນັ້ນໜັກ “ຄວາມສາມັກຄີ ໃນໂລກຖືກແບ່ງແຍກ”

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນບົດບາດປະຫວັດສາດຂອງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ດ້ວຍ 120 ປະເທດສະມາຊິກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ເກືອບ 60% ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ ແລະ ກວມປະມານ 20% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທົ່ວໂລກ.
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