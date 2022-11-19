ຂ່າວສານ
ການພັດທະນາເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດທະເລ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຈາກທະເລ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດທະເລ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຈາກທະເລແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ. ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ທັດສະນະນີ້ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 26 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຫວ່າງແລ້ວນີ້. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ຕ້ອງເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຈາກທະເລ.
ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ລວມມີ 14 ແຂວງ, ນະຄອນແຄມທະເລຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ຈາກແຂວງ ແທັງຮ໊ວາ ຕະຫຼອດຮອດແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ. ເນື້ອທີ່ທຳມະຊາດທົ່ວເຂດກວມເອົາເກືອບ 29% ເນື້ອທີ່ຂອງທົ່ວປະເທດ, ດ້ວຍຝັ່ງທະເລຍາວເກືອບ 1.800 ກມ, ກວມເອົາກ່ວາ 55% ຝັ່ງທະເລຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ເຊິ່ງມີລວງຍາວທັງໝົດ 3.260 ກມ) ແລະ ມີທ່າກ່ຳປັ່ນນ້ຳເລິກຫຼາຍແຫ່ງ, ບັນດາເກາະ, ໝູ່ເກາະ ສຳຄັນຫຼາຍແຫ່ງຄື: ຮ່ວາງຊາ, ເຈື່ອງຊາ, ຫຼີເຊີນ, ກູ່ລາວຈ່າມ…
ເນື້ອໃນເສດຖະກິດທາງທະເລໄດ້ວາງອອກແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ
14 ແຂວງ, ນະຄອນຂອງເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາທ້ອງຖິ່ນຕິດກັບທະເລ ແລະ ຫັນໜ້າໄປທາງທະເລຕາເວັນອອກ, ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ເສດຖະກິດທະເລຈຶ່ງມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງເຂດ, ທັງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ກໍ່ຄືຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ມະຕິເລກທີ 26 ກຳນົດແຈ້ງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງຕ້ອງແມ່ນເຂດພັດທະນາທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ວ່ອງໄວ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດທະເລກ່ວາອີກ; ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ; ມີບາງສູນອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການ, ການຮ່ວມມືສາກົນໃຫຍ່ຂອງທົ່ວປະເທດດ້ວຍບັນດາເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລ ແລະ ລະບົບຕົວເມືອງແຄມທະເລບັນລຸມາດຖານລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ; ແມ່ນປະຕູເຂົ້າ - ອອກທະເລຂອງເຂດ ໄຕງວຽນ ແລະ ສປປ ລາວ.
ຮອດປີ 2045, ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ແມ່ນເຂດພັດທະນາໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດທະເລ; ມີບາງສູນອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການ, ການຮ່ວມມືສາກົນໃຫຍ່ເທົ່າທຽມກັບພາກພື້ນ ອາຊີ ດ້ວຍບັນດາເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບຕົວເມືອງແຄມທະເລທີ່ອັດສະລິຍະ, ໝັ້ນຄົງ, ມີສີສັນສະເພາະ.
ທ່ານ ເຈິ່ນຕວັນແອັງ, ຫົວໜ້າຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນດາເນື້ຶ້ອໃນເສດຖະກິດທາງທະເລທີ່ວາງອອກແມ່ນເປັນຈຸດສຸມທີ່ສຸດ. ເຂດໄດ້ກຳນົດຕ້ອງແມ່ນເຂດພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ບັນດາແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກເສດຖະກິດທະເລ, ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຈາກທະເລ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຈາກທະເລ, ພິເສດແມ່ນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານເສດຖະກິດທະເລຕ້ອງຕິດພັນກັບກ້ານສ້າງ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາລະບົບແລວເສດຖະກິດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີບັນດາເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລທີ່ພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ”.
ກ່ອນນັ້ນ, ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2022, ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງພັດທະນາກຸ່ມຮ່ວມສຳພັນຂະແໜງເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການສ້າງສູນເສດຖະກິດທະເລເຂັ້ມແຂງຮອດປີ 2030. ແຜນຮ່າງກຳນົດພັດທະນາກຸ່ມຮ່ວມສຳພັນຂະແໜງເສດຖະກິດທະເລຢູ່ຕອນເໜືອພາກກາງ ກັບບັນດາເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາແມ່ນແຄມທະເລ ເງະອານ - ຮ່າຕິ້ງ ຕິດພັນກັບການສ້າງສູນເສດຖະກິດທະເລເຂັ້ມແຂງ ລະດັບສາກົນ. ພັດທະນາກຸ່ມຮ່ວມສຳພັນຂະແໜງເສດຖະກິດທະເລຢູ່ຕອນກາງພາກກາງດ້ວຍເຂດຈຸດສຸມແມ່ນພັດທະນາຢູ່ ດ່ານັ້ງ - ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນສູນເສດຖະກິດທະເລເຂັ້ມແຂງລະດັບສາກົນແຖວໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ພັດທະນາກຸ່ມຮ່ວມສຳພັນຂະແໜງເສດຖະກິດທະເລຢູ່ຕອນໃຕ້ພາກກາງ ດ້ວຍເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຢູ່ແຂວງແຄງຮ່ວາ - ຝູອຽນໃຕ້ ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນສູນເສດຖະກິດທະເລເຂັ້ມແຂງລະດັບສາກົນສູງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ການບືນຕົວຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ
ໂດຍຮັບຮູ້ໄດ້ທ່າໄດ້ປຽບດ້ານພູມສາດທີ່ສະດວກ ພ້ອມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ອຸດົມບູນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ, ໄລຍະຜ່ານມາ, ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນມີບັນດາບາດກ້າວລະອຽດ. ຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ, ນອກຈາກເຂດເສດຖະກິດ ຮ່ອນລາ ແລ້ວ, ແຂວງໄດ້ສ້າງແຜນຜັງ, ດຳເນີນການລົງທຶນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງການລົງທຶນຢູ່ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດຕົວເມືອງຢູ່ແຄມທະເລໃໝ່ ຕາມທິດສຳຜັດຮູບແບບເຂດອຸດສາຫະກຳຊີວະພາບ.
ຢູ່ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ, ຄາດວ່າ, ປະຈຸບັນບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດທະເລປະກອບ GRDP ກ່ວາ 80% ຂອງແຂວງ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກການບໍລິການ - ການທ່ອງທ່ຽວກວມອັດຕາສູງໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ. ປະຈຸບັນ, 3 ເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມຂອງແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ຕິດພັນກັບ 3 ເຂດອ່າວທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຄື: ເວິນຟອງ, ກາມແຣງ ແລະ ຍາຈາງ. ທ່ານ ຫງວຽນເຕີນຕວນ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ແຄ໊ງຮ່ວາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃນໄລຍະ 5 ປີຈະມາເຖິງດ້ວຍການສ້າງບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ພັດທະນາກະສິກຳມີຄຸນນະພາບສູງ, ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່. ເຂດເສດຖະກິດ ເວິນຟອງ ຍັງມີຄວາມສາມາດພັດທະນາຫຼາຍ, ດ້ວຍເນື້ອທີ່ດິນ 150.000 ເຮັກຕາ ມີການວາງແຜນກຳນົດຈະແຈ້ງ, ທັນສະໄໝ, ແນ່ນອນວ່າ ເວິນຟອງ ຈະກາຍເປັນຈຸດນັດພົບທີ່ດຶງດູດ, ນັ້ນແມ່ນເສດຖະກິດເປີດ ມີທ່າກ່ຳປັ່ນນ້ຳເລິກ. ພວກເຮົາກໍ່ມີເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ມີເຂດຫາປາທີ່ກ້ວາງໃຫຍ່, ເມື່ອພັດທະນາຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຈລະຈາວ່າເຂດຫາປາ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນບ່ອນເພື່ອຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ, ນັບທັງການລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳຕື່ມອີກ”.
ການນຳແຂວງ ຝູອຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຂດເສດຖະກິດ ຝູອຽນໃຕ້, ໜຶ່ງໃນ 8 ເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລຈຸດສຸມຂອງທົ່ວປະເທດ, ໄດ້ຮັບການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົບຊຸດພໍສົມຄວນ.
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງທະເລໃນສະຕະວັດທີ XXI, ຫວຽດນາມ ຈະໝູນໃຊ້ບັນດາທ່າໄດ້ປຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ສົມທົບກັບການເປັນເຈົ້າການຂອງອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກເສດຖະກິດທະເລ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຈາກທະເລ./.