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ຂ່າວສານ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝູ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍ, ມີຂອບຂະຫນາດ ແລະ ຄຸນຄ່າ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດ.
ການຝືກຊ້ອມຄັ້ງໃຫຍ່ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ແຂວງ ດຽນບຽນ, ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເຫດການປະຫວັດສາດສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ ໃນ 3 ປີ (2023 - 2025) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝືກຊ້ອມຄັ້ງໃຫຍ່ກ່ອນທີ່ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝູ (07/05/1954 - 07/05/2024). ເຂົ້າຮ່ວມການຝືກຊ້ອມຄັ້ງໃຫຍ່, ມີທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ ເລຂາສູນການພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳ ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເຫດການປະຫວັດສາດສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ; ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພ້ອມກັບການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ສູນກາງ ແລະ ແຂວງດຽນບຽນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການ ພາຍຫຼັງການຝືກຊ້ອມຄັ້ງໃຫຍ່, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການຝືກຊ້ອມຄັ້ງໃຫຍ່, ທ່ານໃສ່ໃຈບັນດາຫົວໜ່ວຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຍົກສູງ ວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ເພິ່ງພໍໃຈ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍຕ້ອງກະກຽມວຽກງານຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນ ກໍ່ຄືບັນດາການເຄື່ອໄຫວໃນຕະຫຼອດໄລຍະດຳເນີນພິທີໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ…

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝູ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍ, ມີຂອບຂະຫນາດ ແລະ ຄຸນຄ່າ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດ, ຈິດໃຈສູ້ຮົບຢ່າງເດັດດ່ຽວ ເອົາຊະນະຢ່າງເດັດຂາດ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາ ປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນາໆຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ Haiti ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ

ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນາໆຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ Haiti ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Bahamas, ທ່ານ Fred Mitchell ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງນາໆຊາດ ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ Haiti ຈະເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ.
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