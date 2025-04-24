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ຂ່າວສານ

ການຝຶກແອບລວມໝູ່ພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອນພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ

ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກແອບລວມໝູ່ການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ມີ 38 ກຸ່ມຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ (ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ)
  (ການຝຶກແອບລວມໝູ່ການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ເສັ້ນທາງ ເລຢວັນ, ເມືອງ 1, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ອະນຸກຳມະການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດ ເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025) ໄດ້ຈັດການຝຶກແອບຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ດຳເນີນການສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການສະຫຼຸບຂັ້ນລັດ.

ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກແອບລວມໝູ່ການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ມີ 38 ກຸ່ມຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ (ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ), ກຸ່ມເດີນຂະບວນສວນສະໜາມຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ແລະ 12 ກຸ່ມເດີນຂະບວນສວນສະໜາມທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ. ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ໃນການຝຶກແອບລວມໝູ່ ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະລວມໝູ່ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສະແດງກວ່າ 1.000 ຄົນ.

ພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 06 ໂມງ 30 ນາທີ, ວັນທີ 30 ເມສາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 13.000 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັບ​ໝຶ່ນ​ຄົນ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼມາ ວາ​ຕີ​ກັງ ເພື່ອ​ອຳ​ລາ​ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ Francis

ນັບ​ໝຶ່ນ​ຄົນ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼມາ ວາ​ຕີ​ກັງ ເພື່ອ​ອຳ​ລາ​ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ Francis

ວັນທີ 23 ເມສາ, ມີປະມານ 20.000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກທົ່ວທຸກສາລະທິດໃນໂລກມາລຽນແຖວເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຢູ່ ສະໜາມຫຼວງ ນັກບຸນ Peter ເພື່ອແສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ສັນຕະປະປາ Francis.
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