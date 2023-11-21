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ຂ່າວສານ

ການປະທະກັນ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ກາຕາ ມີຄວາມປະເອີບໃຈ ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຕົວປະກັນໂດຍໄວ

ສ່ວນທ່ານ Josep Borrell ຖືວ່າ ຕ້ອງຖືບັນຫາມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດໃນມາດຕະການການເມືອງ ແລະ ຈາກນັ້ນແມ່ນມາດຕະການ ສອງລັດ ເພື່ອຢຸດຕິການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ປາແລດສະຕິນ.
ປະຊາຊົນພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອນ ໃສ່ເຂດ ກາຊາ (ພາບ:AFP/TTXVN)

ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກາຕາ Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນ, ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປ່ອຍຕົວ ບັນດາຕົວປະກັນ ເຊິ່ງຖືກ ຮາມາດ ຈັບໃນບັນດາການບຸກໂຈມຕີເຂົ້າ ອິດສະຣາແອນ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫານ້ອຍພຽງບາງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງການຮ່ວມກັບທ່ານ Josep Borrell, ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງ ປະເທດຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU), ທ່ານ Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃນການເຈລະຈາແມ່ນນ້ອຍທີ່ສຸດ, ມັນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາພາລະທິການ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງ ຫຼາຍກ່ວາ ເຊິ່ງແມ່ນປັດໄຈທີ່ມີລັກສະນະຫຼັກແຫຼ່ງ”. ກໍ່ຕາມການນຳ ກາຕາ ແລ້ວ, ຂໍ້ຕົກລົງປ່ອຍຕົວຕົວ ປະກັນໄດ້ຢຶນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງຖືກພັນທະລາຍເປັນຫຼາຍຄັ້ງໃນ 2 – 3 ອາທິດມໍ່ໆມານີ້ ແຕ່ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາຝ່າຍໄດ້ຫຍັບມໍ່ເຂົ້າກັບຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອຊ່ວຍບັນດາຕົວປະ ກັນໄດ້ກັບເມືອດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.

ສ່ວນທ່ານ Josep Borrell ຖືວ່າ ຕ້ອງຖືບັນຫາມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດໃນມາດຕະການການເມືອງ ແລະ ຈາກນັ້ນແມ່ນມາດຕະການ ສອງລັດ ເພື່ອຢຸດຕິການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ປາແລດສະຕິນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກາຕາ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມສວມບົດບາດເປັນຄົນກາງ ໄກ່ເກ່ຍ ໃນການປະທະກັນກ່ຽວກັບການປ່ອຍຕົວຕົວປະກັນ ຊາງອິດສະຣາແອນ 240 ຄົນ ທີ່ຖືກຮາມາດ ຈັບຕົວ ເພື່ອແລກເອົາຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງສືບຕໍ່ຫລຸດອາກອນ VAT ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ

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ເມື່ອເວົ້າເຖິງເນື້ອໃນນີ້, ສສຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງເລື່ອງລັດຖະບານພວມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ການທີ່ສືບຕໍ່ຫລຸດຜ່ອນ 2% ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ VAT ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 (ຈາກ 10% ລົງເຫຼືອພຽງ 8%).
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