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ຂ່າວສານ

ການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບຫນ້າໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ

ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ ສື່ມວນຊົນ ອີຢີບ ໄດ້ອອກຂ່າວກ່ຽວກັບບັນດາການເຈລະຈາຢູ່ Cairo ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຂະບວນການ ຮາມາດ ຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບຫນ້າພໍສົມຄວນ.
ພົນທະຫານ ອິດສະຣາແອນ ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນຮົບການທະຫານຢູ່ເຂດ ກາຊາ ເມື່ອວັນທີ 25/4/2024. ພາບ:THX/TTXVN

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕາມແຫລ່ງຂ່າວຈຳນວນຫນຶ່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ, ບັນດາຝ່າຍຍັງຕ້ອງການມີເວລາຈຳເປັນເພື່ອເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນື້ອໃນລາຍລະອຽດ ກ່ອນທີ່ກ້າວໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ສຸດທ້າຍ.

ໃນຂະນະນັ້ນ ຕາມແຫລ່ງຂ່າວຂັ້ນສູງໄດ້ຢັ້ງຢືນກັບຊ່ອງຂ່າວ Al-Qahera News ວ່າ ຄະນະປະຕິບັດງານຄວາມໝັ້ນຄົງ ອີຢີບ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍ ຮາມາດ ແລະ ອິດສະຣາແອນ ບັນລຸໄດ້ “ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ”ກ່ຽວກັບຫລາຍຈຸດບໍ່ລົງລອຍກັນ. ບັນດາຝ່າຍເປັນໄກ່ເກ່ຍຈາກ ກາຈາ, ອີຢິບ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຟັງການຕອບຂອງ ຮາມາດ ກ່ຽວກັບຄຳສະເຫນີຢຸດຍິງ ໃນ ເວລາ 40 ວັນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງແລກປ່ຽນຕົວປະກັນເອົາສະເລີຍເສິກ ປາແລດສະຕີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝູ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍ, ມີຂອບຂະຫນາດ ແລະ ຄຸນຄ່າ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດ.
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