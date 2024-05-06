ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບຫນ້າໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕາມແຫລ່ງຂ່າວຈຳນວນຫນຶ່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ, ບັນດາຝ່າຍຍັງຕ້ອງການມີເວລາຈຳເປັນເພື່ອເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນື້ອໃນລາຍລະອຽດ ກ່ອນທີ່ກ້າວໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ສຸດທ້າຍ.
ໃນຂະນະນັ້ນ ຕາມແຫລ່ງຂ່າວຂັ້ນສູງໄດ້ຢັ້ງຢືນກັບຊ່ອງຂ່າວ Al-Qahera News ວ່າ ຄະນະປະຕິບັດງານຄວາມໝັ້ນຄົງ ອີຢີບ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍ ຮາມາດ ແລະ ອິດສະຣາແອນ ບັນລຸໄດ້ “ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ”ກ່ຽວກັບຫລາຍຈຸດບໍ່ລົງລອຍກັນ. ບັນດາຝ່າຍເປັນໄກ່ເກ່ຍຈາກ ກາຈາ, ອີຢິບ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຟັງການຕອບຂອງ ຮາມາດ ກ່ຽວກັບຄຳສະເຫນີຢຸດຍິງ ໃນ ເວລາ 40 ວັນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງແລກປ່ຽນຕົວປະກັນເອົາສະເລີຍເສິກ ປາແລດສະຕີນ.