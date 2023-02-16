ຂ່າວສານ
ການປະຕິບັດບັນດາສັນຍາ FTA ລຸ້ນໃຫມ່ເພື່ອຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກ
ປີນີ້ ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 5 ທີ່ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວຫນ້າຂ້າມປາຊິຟິກ(CPTPP)ດ້ວຍຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງກວ່າ ກ່ຽວກັບມາດຖານ “ສີຂຽວ” ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ເມື່ອສົ່ງອອກເຂົ້າຕະຫລາດສະມາຊິກຂອງສັນຍານີ້.
ທ່ານ ເຈີນແທງຫາຍ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ: ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາສັນຍາ FTA ທັງມີກາລະໂອກາດຕື່ມອີກເພື່ອເປີດກວ້າງຕະຫລາດ ແລະ ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອຢັ້ງຢືນການເຄົາລົບການແກ້ງແຍ່ງຢ່າງປອດໂປ່ງກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດອື່ນ.
“ການແກ້ງແຍ່ງເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກ ທີ່ຈິງນີ້ກໍ່ແມ່ນການແກ້ງແຍ່ງທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອສາມາດປ່ຽນແປງຕົນເອງໃຫມ່. ຈາກນັ້ນ ກໍຍົກສູງຄຸນນະພາບກໍ່ຄືຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ດີທີ່ສຸດ”.
ໂດຍແມ່ນຂະແຫນງສົ່ງອອກຫລັກແຫລ່ງຂອງຫວຽດນາມ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະຫນອງທົ່ວໂລກ, ຂະແຫນງເກີບຫນັງ ໄດ້ກຳນົດເລື່ອງເຄົາລົບ, ຕອບສະຫນອງບັນດາມາດຖານສູງຂອງ FTA ລຸ້ນໃຫມ່ ຄື: CPTPP ແລະ EVFTAໄດ້ນຳມາເຊິ່ງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ຄົນງານ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ ຟານທິແທງຊວັນ, ຮອງປະທານ ທັງເປັນເລຂາທິການ ສະຫະສະມາຄົມເກີບຫນັງ -ກະເປົາ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:
“ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ພິເສດແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການຜະລິດຂຽວສຳລັບລະບົບສະຫນອງ ກໍ່ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ວາງອອກ. ໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕະຫລາດ ເຢຍລະມັນ ກໍ່ວາງອອກກົດໝາຍສະບັບໃຫມ່ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລືໃນລະບົບສະຫນອງສຳລັບຝ່າຍທີສາມ. ບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວພວມແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍກໍ່ຄືກາລະໂອກາດເພື່ອຊ່ວຍຍົກສູງລະບົບສະຫນອງຂອງຂະແຫນງເກີບຫນັງກໍ່ຄືຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ພິເສດແມ່ນຄົນງານ ຫວຽດນາມ ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດ, ກໍຄື ຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າ”.
ຈາກຕົວຈິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາວິສາຫະກິດສົ່ງອອກອາຫານປອດສານພິດ(Organic).ທ່ານ ຟ້າມມິງດຶກ, ຮອງປະທານ ສະຫະສະມາຄົມ Organic ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ: ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການສົ່ງອອກຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນOrganic ແມ່ນໃຫຍ່ຫລວງ. ສະນັ້ນ ນອກຈາກການປ່ຽນໃຫມ່ໃນວິທີສຳຜັດກັບຕະຫລາດ, ວິສາຫະກິດຄວນຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ຄວາມນິຍົມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ບັນດາຕະຫລາດສົ່ງອອກ.
“ປະຈຸບັນ ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳສົ່ງອອກຫລັກແຫລ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ມີໃບຢັ້ງຢືນOrganic, ສົ່ງອອກຕາມມາດຖານ ອີຢູ ແລະ ອາເມລິກາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດມາໄດ້ຂອງຂະແຫນງ Organic ຍັງບໍ່ມີຫລາຍ ແລະ ປະຈຸບັນ ສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ກຳລັງຕ້ອງສົ່ງອອກໃນຮູບແບບທີ່ເປັນວັດຖຸດິບ”.
ຍຸດທະສາດສົ່ງອອກນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມຮອດປີ 2030 ວາງຄາດໝາຍການສົ່ງອອກພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ລະດັບການເຕີບໂຕສົ່ງອອກສິນຄ້າສະເລ່ຍ 6-7%/ປີໃນໄລຍະ 2021 – 2030. ສະເພາະໃນປີ 2023, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າວາງຄາດໝາຍລະດັບເຕີບໂຕການສົ່ງອອກແມ່ນປະມານ 6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022.