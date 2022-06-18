ຂ່າວສານ
ການປະກວດລາງວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 16 ປີ 2021 ສ່ອງແສງຮູບພາບປະເທດຊາດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາທີ່ສຸດ
ພິທີມອບລາງວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 16 ປີ 2021 ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ມິຖຸນາ ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳ ຫິວງີ້ (ມິດຕະພາບ) ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານ ຫງວຽນດຶກເລີ້ຍ, ຮອງປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປະຊຸມຂ່າວ
ພິທີມອບລາງວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 16 ປີ 2021 ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ມິຖຸນາ ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳ ຫິວງີ້ (ມິດຕະພາບ) ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງຂ່າວໂດຍສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ການປະກວດລາງວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດປີ 2021 ມີບົດປະພັນສົ່ງເຂົ້າມາປະກວດເກືອບ 2.000 ບົດ, ໃນນັ້ນມີ 152 ບົດໄດ້ເຂົ້າຮອບຄັດເລືອກສຸດທ້າຍ. ສະພາກຳມະການໄດ້ປ່ອນບັດ, ຄັດເລືອກໄດ້: ລາງວັນ A 10 ລາງວັນ, ລາງວັນ B 22 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 48 ລາງວັນ, ລາງວັນຊົມເຊີຍ 35 ລາງວັນ. ທ່ານ ຫງວຽນດຶກເລີ້ຍ, ຮອງປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຜະລິດຕະພັນເຂົ້າຮ່ວມການເສັງປະກວດໃນຄັ້ງນີ້ມີຫຼາຍບົດໄດ້ເວົ້າເຖິງຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ມີຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ, ພິເສດແມ່ນໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2021”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)