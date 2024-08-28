ຂ່າວສານ
ການນຳ ລາວ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ - ຫວຽດນາມ
ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຄັ້ງທີ 18 (AMMTC18), ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເລືອງຕາມກວາງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ, ໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ປາດຖະໜາວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກຳລັງຕຳຫຼວດຂອງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດ, ອາດຊະຍາກຳຄ້າມະນຸດ, ອາດຊະຍາກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ…; ປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທີ່ການເຈລະຈາລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ 2 ປະເທດ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເອກະສານໄດ້ລົງນາມແລ້ວໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ຄື: ແຜນການຮ່ວມມືປີ 2024, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດ ແລະ ບັນດາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງອື່ນ. ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ເຄື່ອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພບັນດາເຫດການສາກົນໃນປີ ລາວ ເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024.