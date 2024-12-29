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ຂ່າວສານ

ການນຳໂລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Manmohan Singh

ວັນທີ 27 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ມີການນຳໂລກຫລາຍທ່ານ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ Droupadi Murmu ແລະທ່ານນາຍົກລດັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manmohan Singh ໃນຕອນຄຳ່ວັນທີ 26 ທັນວາ ລວມອາຍຸ 92 ປີ.
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manmohan Singh ຄາວຍັງຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງ ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. (ພາບ: ANI/TTXVN)

ວັນທີ  27 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ມີການນຳໂລກຫລາຍທ່ານ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ Droupadi Murmu ແລະທ່ານນາຍົກລດັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manmohan Singh ໃນຕອນຄຳ່ວັນທີ 26 ທັນວາ ລວມອາຍຸ 92 ປີ.   

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເນັ້ນຫນັກເຖິງບົດບາດຂອງ ອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Singh ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ອິນເດຍ ແລະ ລັດເຊຍ ດ້ວຍວິທີຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດພິເສດ ແລະ ສິດພິເສດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Shigeru Ishiba ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Takeshi Iwaya ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Singh ເພື່ອ “ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ແນໃສ່ສ້າງພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ ການພັດທະນາການພົວພັນສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອິນເດຍ ປະຈຸບັນ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Singh. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ທ່ານ Singh ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອາເມລິກາ -ອິນເດຍ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລ່ັງ Emmanuel Macron, ປະທານາທິບໍດີ ເນປານ Ramchandra Paudel , ປະທານາທິບໍດີ ສີລັງກາ Anura Kumara Dissanayake.. ລ້ວນແຕ່ມີບົດລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ Manmohan Singh.

ລັດຖະບານອິນເດຍ ຖະແຫລງ ຈັດພິທີໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Singh ໃນເວລາ 7 ວັນ. ພິທີງານສົບແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 28 ທັນວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຊີ​ວິດ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່ໝູ່​ບ້ານ ໜູ

ຊີ​ວິດ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່ໝູ່​ບ້ານ ໜູ

ປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານໜູ, ຕາແສງຝຸກແຄງ, ເມືອງບາວອຽນ, ແຂວງລາວກາຍຫາກໍຍ້າຍມາຢູ່ເຮືອນຫຼັງໃໝ່ຢູ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່ພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດນ້ຳແກ່ງ, ດິນເຊາະເຈື່ອນໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນໃນຍາມຕົ້ນເດືອນກັນຍາປີ 2024 ຜ່ານມາ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຫ່າງຈາກໝູ່ບ້ານໜູເກົ່າປະມານ 2 ກີໂລແມັດ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່, ປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານໜູເຊື່ອໝັ້ນວ່າການດຳລົງຊີວິດຢູ່ບ່ອນໃໝ່ຈະມີຄວາມປອດໄພກ່ວາ.
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