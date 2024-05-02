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ຂ່າວສານ

ການນຳພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກຸຍບາ ອວຍພອນປະຊາຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 49 ປີແຫ່ງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manuel Marrero Cruz ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນເຫດການເປີດສາກໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ ແລະ ເອກະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ວັນທີ 30 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ Manuel Marrero Cruz ໄດ້ອວຍພອນປະຊາຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 49 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2024).

ໃນສານທີ່ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manuel Marrero Cruz ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນເຫດການເປີດສາກໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ ແລະ ເອກະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ກຸຍບາ Roberto Morales Ojeda, ຢືນຢັນວ່າ, ການນຳພາຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຄວາມຢືດໝັ້ນຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເສັ້ນທາງລັດທິສັງຄົມນິຍົມເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ຄັດເລືອກໄດ້ນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Rosario Penton Diaz, ອະທິການບໍດີໂຮງຮຽນພັກຂັ້ນສູງ Nico Lopez, ຢືນຢັນວ່າ, ລັດທິວິລະຊົນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປເຖິງໄຊຊະນະປີ 1975 ແລະ ໄຊຊະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນບົດຮຽນທີ່ຍັງມີຄຸນຄ່າເໝືອນເດີມໃຫ້ແກ່ໂລກມາຮອດໃນປະຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກຳ​ມະ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ເຕີບໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ສ້າງ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກຳ​ມະ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ເຕີບໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ມື້ນີ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 138 ປີແຫ່ງວັນແຮງງານສາກົນ (01/05/1886- 01/05/2024)., ປັດຈຸບັນ ຢູ່ ຫວຽດນາມຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ກວມເອົາກ່ວາ 14% ປະຊາກອນ, ສວມບົດບາດແມ່ນກຳລັງນຳໜ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ, ເປັນທັນສະໄໝ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຍົກສູງຄຸນທາດການເມືອງ, ລະດັບຄວາມຮູ້, ທັກສະອາຊີບ, ສ້າງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບທັນສະໄໝ, ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.
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