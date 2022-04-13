ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ
ໃນຈົດໝາຍອວຍພອນທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປະຊາຊົນ ລາວຈະສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນງານໃໝ່, ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າອີກໃນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງປະເທດລາວແຫ່ງ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ ຕາມເປົ້າໝາຍສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ສຳເລັດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອພ້ອມກັບ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ຖະໜຸຖະໜອມ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ສ່ວນໃນຈົດໝາຍອວຍພອນປີໃໝ່ທີ່ສົ່ງເຖິງທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນງານໃໝ່ ແລະ ໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍກວ່າອີກໃນວິວັດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ; ຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງສະພາຂັ້ນຕາແສງ, ເມືອງປີ 2022 ແລະ ດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2022 ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟູກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້, ທ່ານຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍໄດ້ຝາກກະຕ່າດອກໄມ້ອວຍພອນການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.