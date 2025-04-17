ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບ ແລະ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ ເອທີໂອປີ Abiy Ahmed Ali
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເອທີໂອປີ, ປະທານພັກວັດທະນາຖາວອນ (PP), Abiy Ahmed Ali, ທີ່ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 ຄັ້ງທີ 4 (P4G), ແຕ່ວັນທີ 14 – 17 ເມສາ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດກະສິກຳ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ.
ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ພົບປະ, ບຳລຸງສ້າງ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນຂອງ 2 ພັກ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ; ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເປີດຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ແຕ່ລະປະເທດໂດຍໄວ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເອທີໂອປີ Abiy Ahmed Ali ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີສ້າງແນວນິຕິກຳສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ; ແລກປ່ຽນ ແລະ ໂຄສະນາບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ທະເລແດງ ໃນການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທາງທະເລສາກົນ; ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການສຶກສາ.