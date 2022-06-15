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ຂ່າວສານ

ການນຳພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດພົບປະກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຊິ່ງເປັນນັກວິທະຍາສາດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ການນຳພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພົບປະກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເຊິ່ງເປັນນັກວິທະຍາສາດ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ການນຳພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພົບປະກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເຊິ່ງເປັນນັກວິທະຍາສາດ.

   

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢືນຢັນວ່າ, ພັກ ໄດ້ກຳນົດທິດ ແລະ ຊີ້ນຳຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງທີ່ມີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ, ແມ່ນກຳລັງໜູນແກ່ນສານເພື່ອພັດທະນາກຳລັງຜະລິດທັນສະໄໝຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.

ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດພວມປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອອຸທິດສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປຊະຊາດໄດ້ໄຂຂຶ້ນ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 47 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ກວ່າ 100 ປະເທດສັງເກດການ.
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