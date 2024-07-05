ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ລາວ ຕີລາຄາສູງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
\ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດກ່ຽວກັບການຮຽບຮຽງ, ພິມຈຳໜ່າຍປື້ມ 50 ປີແຫ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນປີ ລາວ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2024 ແລະ ປະທານ AIPA ຄັ້ງທີ 45.
ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ສະເໜີ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສະໜັບສະໜູນສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະກັນໃນທຸກດ້ານ, ໃຫ້ສົມກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ໄດ້ເປັນປະທານຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ບົດຮຽນການຄົ້ນຄວ້ານິຕິບັນຍັດ.