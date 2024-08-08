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ຂ່າວສານ

ການນຳບັນດາພັກ, ປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ

ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາ, ການນຳບັນດາພັກ, ບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍເຖິງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ທີ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຈົດໝາຍອວຍພອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ການພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ. ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການພັກແຫ່ງການກະທຳປະຊາຊົນ ສິງກະໂປ Lee Hsien Loong, ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ສິງກະໂປ ກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ກຳແໜ້ນບັນດາໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນພາກພື້ນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ພັກເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ຍົກລະດັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເສດຖາ ທະວີສິນ, ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ວ່າ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ. ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ມຸ່ງໄປເຖິງຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.

        ນອກນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ, ບັນດາການນຳພັກກອມມູນິດ ອິນເດຍ, ອາເມລິກາ, ບຣາຊິນ, ຈີເລ… ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍມາຊົມເຊີຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຈີນ: ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ທອດ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຈີນ: ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ທອດ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​

ພາລະກິດ ແລະ ມໍລະດົກການເມືອງ ໂດຍທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສຸມຈິດສຸມໃຈກໍ່ຕັ້ງໃນຕະຫຼອດຊີວິດນັ້ນ ໄດ້ມີຜູ້ສືບທອດແລ້ວ, ພາລະກິດປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ແນ່ນອນວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງກວ່າອີກ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ ຫຼິງເຕື໊ອສວຽນ ນັກຄົ້ນຄວ້າສັງກັດ ສູນຄົ້ນຄວ້າບັນດາບັນຫາສາກົນ ຈີນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ ຫວຽດນາມ.
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