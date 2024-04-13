ຂ່າວສານ
ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ: ຫັນເປັນສີຂຽວເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໃນຂອບເຂດງານຕະຫຼາດນັດການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຫວຽດນາມ - VITM ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2024, ວັນທີ 12 ເມສາ, ສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສ "ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ຫັນເປັນສີຂຽວເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ".
ເວທີປາໄສລວມມີ 2 ວາລະປຶກສາຫາລື: ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສີຂຽວ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບມາດຕະການຫັນເປັນສີຂຽວສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ.
ແຕ່ປີ 2018, ສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປຸກລະດົມຂະບວນການ “ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຫລຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອປລາດຕິກ” ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານ ຫວູເທ່ບິ່ງ, ປະທານສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການຂົນຂວາຍບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດປະຕິບັດການຫັນເປັນສີຂຽວ ເພື່ອຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ບົນພື້ນຖານພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ການບໍລິການສີຂຽວ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳຂອງລະບົບບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມີປະສິດທິຜົນ”.
ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕາມທິດເຕີບໂຕສີຂຽວ ຕ້ອງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນໃໝ່ເຕັກໂນໂລຊີ, ນຳໃຊ້ພະລັງງານມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ຫລຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ພ້ອມນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຈຸດນັດພົບການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວມີປະສິດທິຜົນນະໂຍບາຍພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.