Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ: ຫັນເປັນສີຂຽວເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ເວທີປາໄສລວມມີ 2 ວາລະປຶກສາຫາລື: ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສີຂຽວ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບມາດຕະການຫັນເປັນສີຂຽວສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ.
ເວທີປາໄສ "ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ຫັນເປັນສີຂຽວເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ" (ພາບ:VGP)

ໃນຂອບເຂດງານຕະຫຼາດນັດການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຫວຽດນາມ - VITM ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2024, ວັນທີ 12 ເມສາ, ສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສ "ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ຫັນເປັນສີຂຽວເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ".

ເວທີປາໄສລວມມີ 2 ວາລະປຶກສາຫາລື: ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສີຂຽວ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບມາດຕະການຫັນເປັນສີຂຽວສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ.

ແຕ່ປີ 2018, ສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປຸກລະດົມຂະບວນການ “ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຫລຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອປລາດຕິກ” ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານ ຫວູເທ່ບິ່ງ, ປະທານສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການຂົນຂວາຍບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດປະຕິບັດການຫັນເປັນສີຂຽວ ເພື່ອຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ບົນພື້ນຖານພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ການບໍລິການສີຂຽວ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳຂອງລະບົບບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມີປະສິດທິຜົນ”.    

ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕາມທິດເຕີບໂຕສີຂຽວ ຕ້ອງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນໃໝ່ເຕັກໂນໂລຊີ, ນຳໃຊ້ພະລັງງານມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ຫລຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ພ້ອມນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຈຸດນັດພົບການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວມີປະສິດທິຜົນນະໂຍບາຍພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ຊຸມວັນນີ້, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນການເດີນທາງກັບເມືອຢາມດິນແດນແຫ່ງປະຫວັດສາດໃນໂອກາດນີ້, ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນສະຖານທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top