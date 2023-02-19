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ຂ່າວສານ

ກະ​ຊ​ວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທ​ດ​ຫວຽດ​ນາມ ຍ້ອງ​ຍໍ​ຊົມ​ເຊີຍ​ນຳ​ໃຈ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ພົນ​ທະ​ຫານ​ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ​ຢູ່ ຕວກ​ກີ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ ພົນ ແລະ ນາຍທະຫານຈະສືບຕໍ່ພະຍາຍາມ, ຕັດສິນໃຈຫຼາຍກ່ວາອີກໃນວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ.
   (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍມາຍັງພົນ ແລະນາຍທະຫານ,  ເຂົ້າຮ່ວມການກູ້ໄພກູ້ຊີບມະນຸດສະທຳຢູ່ ຕວກກີ.

ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ວຽກງານຂອງພົນ ແລະ ນາຍທະຫານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມສາມາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງກອງທັບ ຫວຽດນາມ ຊື່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມໂລກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປຊຊ ຕວກກີ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນ, ນ້ຳໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງພົນ ແລະ ນາຍທະຫານ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ ພົນ ແລະ ນາຍທະຫານຈະສືບຕໍ່ພະຍາຍາມ, ຕັດສິນໃຈຫຼາຍກ່ວາອີກໃນວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Tea Banh, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປະເຈຍ ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ.
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