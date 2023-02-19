ຂ່າວສານ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍນຳໃຈຮັບຜິດຊອບຂອງພົນທະຫານຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ
ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍມາຍັງພົນ ແລະນາຍທະຫານ, ເຂົ້າຮ່ວມການກູ້ໄພກູ້ຊີບມະນຸດສະທຳຢູ່ ຕວກກີ.
ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ວຽກງານຂອງພົນ ແລະ ນາຍທະຫານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມສາມາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງກອງທັບ ຫວຽດນາມ ຊື່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມໂລກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປຊຊ ຕວກກີ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນ, ນ້ຳໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງພົນ ແລະ ນາຍທະຫານ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ ພົນ ແລະ ນາຍທະຫານຈະສືບຕໍ່ພະຍາຍາມ, ຕັດສິນໃຈຫຼາຍກ່ວາອີກໃນວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ.