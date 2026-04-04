ຂ່າວສານ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ການທູດພະລັງງານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ເມສາ, ຢູ່ການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ, ໂດຍຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ໃນສະພາບການທີ່ໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໃນຂອບເຂດບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ເປັນເຈົ້າການອັບເດດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນແປເປັນປະຈຳ, ດັດປັບນະໂຍບາຍຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອມີຄຳສະເໜີແນະຕໍ່ລັດຖະບານບັນດາມາດຕະການຮັບມື ໃນການບໍລິຫານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ບໍລິຫານກ່ຽວກັບພະລັງງານຢ່າງທັນການ, ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ແລກປ່ຽນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືທາງການຄ້າ, ການລົງທຶນປະສານສົມທົບໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ.
ກໍ່ທີ່ການຖະແຫຼງການ, ໂດຍຕອບຄຳຖາມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຮັບປະກັນຄວາມເສລີ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອຢູ່ບັນດາເຂດທະເລ ແລະ ຢັ້ງຢືນທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສາກົນ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.