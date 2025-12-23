Báo Ảnh Việt Nam

ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫ​ະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ລະ​ບົບ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 23 ທັນ​ວາ 2025

ລະບົບນີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຕາມກຳນົດທິດຖືປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ສວມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານຕະຫຼາດ.

ນັບແຕ່ວັນທີ 23 ທັນວາ 2025, ລະບົບຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີນໃນເວັບໄຊ www.verigoods.vn ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການ. ລະບົບນີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຕາມກຳນົດທິດຖືປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ສວມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານຕະຫຼາດ. ຜ່ານການເຮັດແຈ້ງຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນດ້ວຍວິທີການຢັ້ງຢືນຕ່າງໆຄື ລະຫັດ QR, ຜູ້ບໍລິໂພກອາດສາມາດຮັບຮູ້ຜະລິດຕະພັນຂອງແທ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການຜັນຂະຫຍາລະບົບຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີນດຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າຈະໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ, ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາໃນການຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີນດ ຜ່ານນັ້ນຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຢ່າງຄົບຊຸດພາຍໃນທົ່ວຂະແໜງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

