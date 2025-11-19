Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ ສົ​ມ​ທົບ​ກັນ​ຊີ້​ນຳ​​ຈັດ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ການ​ຄ້າ

ງານຕະຫຼາດນັດມີ 120 ຮ້ານວາງສະແດງ(ໃນນັ້ນມີ 20 ຮ້ານວາງສະແດງຂອງ ລາວ)...
(ພາບ: TTXVN)

 ແຕ່ວັນທີ  20-23 ພະຈິກ, ງານຕະຫຼາດນັດເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ປີ 2025 ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພະຈິກ, ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ (ກົມໃຫ່ຍການເມືອງກອງທັບ ປຊຊ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ງານຕະຫຼາດນັດມີ 120 ຮ້ານວາງສະແດງ(ໃນນັ້ນມີ 20 ຮ້ານວາງສະແດງຂອງ ລາວ) ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ່ຍ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳມາວາງສະແດງມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ອຸດົມສົມບູນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຂອງ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.

   ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ (ກົມໃຫ່ຍການເມືອງກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ) ກໍ່ຈະເປັນປະທານຜັນຂະຫຍາຍ “ບໍລິເວນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ” ສະແດງບັນດາຮູບພາບ, ວັດຖຸພັນກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ-ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ເວດ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ເວດ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ກູເວດ ຢ່າງເປັນທາງການ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບທາງການນັ້ນ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານ Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູເວດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top