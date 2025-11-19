ຂ່າວສານ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ສົມທົບກັນຊີ້ນຳຈັດງານຕະຫຼາດນັດເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ
ແຕ່ວັນທີ 20-23 ພະຈິກ, ງານຕະຫຼາດນັດເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ປີ 2025 ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພະຈິກ, ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ (ກົມໃຫ່ຍການເມືອງກອງທັບ ປຊຊ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ງານຕະຫຼາດນັດມີ 120 ຮ້ານວາງສະແດງ(ໃນນັ້ນມີ 20 ຮ້ານວາງສະແດງຂອງ ລາວ) ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ່ຍ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳມາວາງສະແດງມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ອຸດົມສົມບູນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຂອງ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ (ກົມໃຫ່ຍການເມືອງກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ) ກໍ່ຈະເປັນປະທານຜັນຂະຫຍາຍ “ບໍລິເວນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ” ສະແດງບັນດາຮູບພາບ, ວັດຖຸພັນກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ-ລາວ.